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Pazartesi günü hangi diziler var? 14 Nisan Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi günü hangi diziler var? 14 Nisan Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Nisan 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Nisan 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV: Sustalı Ceylan

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: dizi yok

NOW TV: Kızıl Goncalar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 NİSAN

13:15 Seksenler

14:55 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne"

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