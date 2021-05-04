Pazarlar açıldı mı? Bu hafta Pazar açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı, pazarcıların mağduriyetlerine cevap vererek 'Pazar Yeri' konulu bir genelge yayımladı. Genelgede pazarlarla ilgili önemli detaylar yer aldı. Peki, bu hafta Pazar açık olacak mı? Pazarlar açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı, pazarcıların mağduriyetlerine cevap vererek 'Pazar Yeri' konulu bir genelge yayımladı. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs arasında Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze/meyve satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Bunun yanı sıra pazarların giriş ve çıkışları da denetlenecek.

BU HAFTA PAZAR AÇIK OLACAK MI?

Genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

KARARLAR SIRALANDI

Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

• Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışınaise izin verilmeyecek.

• Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazaryerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.

GİRİŞLER KONTROL EDİLECEK

• Pazaryerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlarengellenecek.

• Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

• Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.

AMBALAJSIZ ÜRÜNLERE TÜKETİCİ TEMAS ETMEYECEK

• Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak.

• İlgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak.

• Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen "mesleki faaliyet belgesi" ile "ticari araç görevlendirme belgesini" ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

• Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

ZABITA VE KOLLUK KUVVETLERİ DENETİMDE OLACAK

• Pazaryerlerine yönelik her türlü tedbirin; Vali/Kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlancak vesahada bizzat takip edilmesi sağlanacak.

• Başta zabıta görevliler ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilecek.

• Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.