- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
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- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı

22.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:34

- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı Burdur'da Uzay Çatı altında kurulan Semt pazarında devam eden Hes Kodu Uygulaması uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı

BURDUR - Burdur'da Uzay Çatı altında kurulan Semt pazarında devam eden Hes Kodu Uygulaması uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

Burdur'da Uzay Çatı altında Salı günleri kurulan Semt Pazarı girişinde HES Kodu uygulamasında vatandaşların oluşturduğu kuyruk yine metrelerce uzadı. Pazar'da 4 ayrı kontrol noktasında vatandaşlar HES Kodlarını okutarak pazara girmek için metrelerce uzayan sırada bekledi. Oluşan kuyruk esnasında Polis ve Zabıta ekiplerinin sık sık uyarmasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gözlendi.

Pazar alışverişini yapmak için sıra bekleyen bir vatandaş, "İşimiz Allah'a kaldı" diyerek sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara sitem etti.

Ayrıca oluşan kuyruğa aldırış etmeden, çift yönlü olarak yolu kullanan araç sürücüleri, kuyruk sırasında bekleyen vatandaşa zor anlar yaşattı.

- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı
- Pazarda ucu görünmeyen HES Kodu kuyruğu sosyal mesafe tanımadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:43:21. #1.14#
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