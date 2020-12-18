Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti
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Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti

18.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:15
Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti

ANTALYA'da bir grup pazarcı, kapalı semt pazarında açtıkları tezgahın üzerinde sebze ve meyvelerle defile yaptı.

ANTALYA'da bir grup pazarcı, kapalı semt pazarında açtıkları tezgahın üzerinde sebze ve meyvelerle defile yaptı. Bir başkası da sebze kasasını kamera gibi tutup o anları görüntüleyen kameramanı canlandırdı. Bu anlar ise sosyal medyada paylaşıldı. 

Kepez ilçesinin Gülveren Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında esnafın, sebze ve meyvelerle gerçekleştirdiği defile o anları izleyen vatandaşları güldürdü. Perşembe günleri açılan pazara, sabah saatlerinde gelen 6 esnaf ürünlerin sergilendiği tezgahı defile yapılan podyuma çevirdi. Pazarcılar, ellerine soğan çuvalı, mor lahana, domates kasası alıp podyuma çıktı ve manken gibi sebzelerle podyumda yürüdü. Pazarcılardan biri de sebze kasasını sopayla tutarak o anları görüntüleyen kameramanı canlandırdı. Bu anların paylaşıldığı görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi. 


Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti
Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti
Pazarcıların tezgah podyumda sebze- meyve defilesi ilgi çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:16:36. #1.14#
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