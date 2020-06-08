Pazarcılardan Ünye Belediyesi'ne tepki
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Pazarcılardan Ünye Belediyesi'ne tepki

Pazarcılardan Ünye Belediyesi'ne tepki -Belediye pazarcıların yerini değiştirdi, pazarcılar isyan etti Ordu'nun Ünye ilçesinde yerleri değiştirilen pazarcı esnafı meydanda toplanarak Ünye Belediyesi'ne tepki gösterdi.

08.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:55

Pazarcılardan Ünye Belediyesi'ne tepki

-Belediye pazarcıların yerini değiştirdi, pazarcılar isyan etti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yerleri değiştirilen pazarcı esnafı meydanda toplanarak Ünye Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Geçen hafta Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi başkanlığında toplanan kurulun aldığı karar sonrası pazarcı esnafı sorunlarının çözümü için meydanda toplanmıştı. Yine bu hafta sorunlarının çözümü için kaymakamlık ve partililer ile yapılan görüşmelerden bir netice alamayan pazarcı esnafı Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak tepkilerini gösterdi. Yaklaşık 1200 pazarcının yerlerinin değiştirilmesinin kabul etmeyen vatandaşlar sorunun çözülmemesi halinde haklarını arayacaklarını söyledi.

"Seçim zamanı geldiğinde oy istemesini biliyorlar"

Yılardır eski pazar yerinde esnaflık yapan balıkçı Sedat Yelen, "Bizi bir istişare edip burada kazanacak mıyız diye soran olmadı. Dertlerimizi beraber orta yolu bularak çözelim. Bu işler bağırmayla olmaz. Bize bir yer göstermemişler. Sonra alıyorlar bizi ırmak kenarına. Biz arkadaşları alıp orada ancak balık tutarız. Seçim zamanı geldiğinde oy istemesini biliyorlar. Yok böyle bir dünya. Biz kazanç elde edemedikten sonra bu işin bir anlamı ve bize bir faydası yok. Bu düpedüz dayatmadır. Elimizde binlerce kişinin imzası var, telefonları var. Bize inanmıyorsan bunlarla konuşursun. Pazar yerindeki esnafların hiç biri kalkmak istemiyor. Yazık günah. Burada herkes Cumhurbaşkanımızın verdiği kredilerle ayakta duruyor" dedi.

"Oy zamanı kapıya dayanıyorlar"

Oy zamanı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın kapılara dayandığını ifade eden Yelen, "Geçen sene oy için buraya kapı kapı gelip bizlerden oy istiyorlardı. Pazarlarımıza gelerek bizleri kucakladılar. 'Gönül belediyeciliği' diye geldiler gönülleri yıktılar. Biz sadece bize yer yapıp orada kalalım veya eski yerimizde ekmeğimizin peşinde olalım. Kaç gündür esnaf arkadaşlarımız siftah bile yapamadı. Bunu herkes duysun" diye konuştu.

Pazarcılardan Ünye Belediyesi'ne tepki

Kaynak: İHA

Manşet

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