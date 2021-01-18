Pazarcı esnafı arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Pazarcı esnafı arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

18.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:38
Pazarcı esnafı arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır dört kişi yaralandı.

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır dört kişi yaralandı.

Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle pazarcı esnafı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ö, M.B, Y.B ve G.N. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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