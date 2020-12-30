Pazar yerinde kadının darbedilme anı kamerada

BURSA'da kadının pazar yerinde bir kişi tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da kadının pazar yerinde bir kişi tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Pazar esnafı, kadının hırsızlık yaptığını öne sürdü.

?Olay, pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi, Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar yerinde bir kadın ile esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında bir kişi, küfürler savurup koşarak kadına saldırdı. Yumrukla kadının başına 3 yumruk atan kişi, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Saldırgan uzaklaştırılırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Pazar esnafı, kadının hırsızlık yaptığını öne sürerken, yapılan araştırmada kadın hakkında emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR