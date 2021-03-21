Pazar tezgahları dualar eşliğinde açıldı
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Pazar tezgahları dualar eşliğinde açıldı

21.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:15
Pazar tezgahları dualar eşliğinde açıldı

Serdivan'da hafta sonu kurulan Sosyete ve Agora pazarlarında esnaf İlçe Müftüsü İsmail Keskin'in yaptığı duanın ardından tezgahlarını açarak satışa başladı.

Serdivan'da hafta sonu kurulan Sosyete ve Agora pazarlarında esnaf İlçe Müftüsü İsmail Keskin'in yaptığı duanın ardından tezgahlarını açarak satışa başladı.

Gerçekleşen programa Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve oda başkanları da katıldı. 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahi Evran Yılı olarak belirlendiğini ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; Ahi Evran'ın ilmi ve fikri yönünün haricinde kurduğu ahilik teşkilatı ile sosyal ve ekonomik hayata da şekil verdiğini söyledi.

Anadolu'nun yurt tutulmasında, cihana hükmeden Osmanlı Devleti'nin temellerinin atılmasında Ahiliğin önemli bir rol oynadığını belirten Alemdar; "2021 Ahi Evran Yılı'nı esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte idrak edeceğiz. yaklaşık 900 yıllık geleneğimizi birlikte yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmaya vesile olacağız" dedi.

Yapılan duanın ardından tezgahları tek tek gezen ve esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Alemdar alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti. - SAKARYA

Pazar tezgahları dualar eşliğinde açıldı
Pazar tezgahları dualar eşliğinde açıldı
Pazar tezgahları dualar eşliğinde açıldı
Pazar tezgahları dualar eşliğinde açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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