Pazar hangi diziler var? 10 Ağustos Pazar TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazar akşamı hangi diziler var? Pazar günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 10 Ağustos 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS

12.25 Yeşil Deniz

14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı