Pazar hangi diziler var? 10 Ağustos Pazar TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 10 Ağustos 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? Pazar günü dizileri!
Pazar akşamı hangi diziler var? Pazar günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 10 Ağustos 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?
Pazar günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Şevkat Yerimdar
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS
12.25 Yeşil Deniz
14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı