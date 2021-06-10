Pazar günü yasaklar kalktı mı? Pazar günü marketler açık mı?

Normalleşme süreci ile beraber Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, Pazar günü yasak var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü marketler saat kaça kadar açık?

Normalleşme süreci ile beraber Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, Pazar günü yasak var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü marketler saat kaça kadar açık?

PAZAR GÜNÜ YASAKLAR KALKTI MI?

1 Haziran günü toplanan kabine sonrası alınan kararlara göre yeni normalleşme tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri sokağa çıkmak serbest fakat Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 10 Haziran bugün yapılacak kabine toplantısında Pazar günü sokağa çıkma yasağının hakkında yeni kararların alınması bekleniyor. Dolayısıyla yeni bir karar alınana kadar Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam edecek. Konu hakkında son durum bugünkü kabine toplantısında belli olacaktır.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Hafta Sonu sokağa çıkma yasağında en merak edilen konuların başında marketlerin açılış ve kapanış saatleri. BİM, Şok ve A101 hafta içi ve hafta sonu saat 10.00'da açılmaktadır. BİM, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. BİM, Şok ve A101 hasta sonu saat 17:00'da kapanmaktadır.

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Kendi kendine bakımKendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün