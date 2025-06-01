Pazar günü hangi diziler var? 1 Haziran Pazar TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazar günü hangi diziler var? 1 Haziran Pazar TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 1 Haziran 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazar akşamı hangi diziler var? Pazar günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 1 Haziran 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Teşkilat

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 HAZİRAN

14:10 Gönül Dağı

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Bir Zamanlar İstanbul

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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