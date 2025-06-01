Pazar günü hangi diziler var? 1 Haziran Pazar TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 1 Haziran 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazar akşamı hangi diziler var? Pazar günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 1 Haziran 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?
Pazar günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Teşkilat
ATV: dizi yok
Kanal D: dizi yok
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 HAZİRAN
14:10 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Bir Zamanlar İstanbul
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu