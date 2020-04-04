Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı - Haberler
Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına el dezenfektan aparatı yerleştirirken, esnaf ve vatandaşın önlem almasına yardımcı oluyor.

04.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:45
Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına el dezenfektan aparatı yerleştirirken, esnaf ve vatandaşın önlem almasına yardımcı oluyor.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Mahallesinde kurulan pazar alanını ziyaret ederek esnaflara ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Çınar, pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına dezenfektan apartları yerleştirerek hijyen uygulamalarına bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

Toplum ve insan sağlığının muhafaza edilmesi noktasında Yeşilyurt'un her noktasında gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Başkan Çınar, "İlçemizin 11 ayrı noktasında farklı günlerde kurulan pazar alanlarımızın girişlerini öncelikle demir bariyerlerle ayırıyoruz, burada görev yapan personellerimiz alış veriş için gelen vatandaşlarımızın yanı sıra esnaflarımıza maske ve eldiven dağıtıyorlar. Hemşehrilerimizin pazar alışverişlerini daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamda yapmaları için pazar yerlerinde periyodik olarak dezenfekte çalışmalarımızı yaparken, bugünden itibaren de giriş ve çıkış noktalarına el dezenfektan apartları yerleştirmeye başladık. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu süreci oldukça dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirmemiz gerekmektedir. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu asla unutmayalım. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Binlerce insanın canına mal olan bu virüs temas yoluyla da geçebildiği için pazar yerlerinde de el teması oldukça fazla olmaktadır. Bu nedenle hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın sağlığını ve sıhhatini düşünerek bu tür uygulamalara önem veriyoruz" dedi.

Ayrıca pazar yerlerinde sosyal mesafenin korunmasına yönelikte önlemleri aldıklarına dikkat çeken Çınar, " Ekiplerimiz başlatılan uygulamaları sürekli takip ediyorlar, kurallara uymayanları uyarıyorlar. Valilimiz ve Kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz ve toplum sağlığını tehdit edebilecek hususları ortadan kaldırmak adına çaba sarf ediyoruz. Devletimizin pazar yerlerine yönelik aldığı kararlara uyulması noktasında esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapıyoruz. Bu süreci panik yapmadan, kurallara uyarak atlatacağız. Biz ne yapıyorsak halkımızın ve toplumun sağlığı ve sıhhati için yapıyoruz. Yeşilyurt'umuzda asla panik yok ancak tedbirler üst seviyededir" şeklinde konuştu.

Esnaflar ve vatandaşlarda uygulamalardan memnun

Korona virüsten korunmak adına gerekli önlemlerini alan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan esnaflar ve vatandaşlar ise, "Belediyemizin halk sağlığına yönelik önlemlerini takdirle karşılıyoruz. Her şeyden önemlisi sağlıktır. Bu virüs belasından hep birlikte hareket ederek, birbirimize saygı duyarak ve tedbirlerimizi üst seviyede tutarak kurtulacağız. Alınan önlemler yerindedir, herkesin daha duyarlı ve hassas olması gereken dönemdeyiz. Başkanımızın sağlık konusunda ortaya koyduğu duyarlı ve hassas yaklaşımı ise beğeniyoruz" diye konuştular. - MALATYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ebru Yaşar Ebru Polat Levent Dörter Chloe Loughnan
Spor Neymar Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Antalya Açıklama Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 18:28:53. #1.14#
title