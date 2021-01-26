Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?
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Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?

26.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:00

Önceki gün Kağıthane Gültepe Pazarı'nı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlardan biri, "İç içe geziyorsunuz, korona yok mu size?" şeklinde bir soru yöneltti. İmamoğlu bu soruya "Aynen sizin gibi geziyoruz" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Kağıthane Gültepe Pazarı'nda hem vatandaşlarla hem de pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

"KORONA YOK MU SİZE?"

Ziyareti esnasında zaman zaman vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'na ilginç sorular da yöneltildi. Kalabalık halinde pazar yerinde dolaşan İmamoğlu'nun selam verdiği vatandaşlardan biri "İç içe geziyorsunuz, korona yok mu size?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan İmamoğlu, "Aynen sizin gibi geziyoruz" sözleriyle vatandaşa yanıt verdi.

Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?

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