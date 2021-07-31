Paylaşımı tepki çekmişti! Üzerinde poz verdiği o sürat motorun fiyatı ortaya çıktı
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, Bodrum'da tekne tatili yapıyor. Yangın bölgesinde dumanlar yükselirken teknesinde yatarak pozlar veren Yalçın, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmişti. Yalçın'ın üzerinde poz verdiği o sürat motorun fiyatı ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Geçtiğimiz hafta Miami'den 46 bavulla Bodrum'a gelen Süreyya Yalçın, önceki gün eşi Ozan Baran ile Türkbükü koylarını gezdi. 4 milyon TL değerindeki yeni sürat motoruyla gezintiye çıkan Yalçın, hijyen kurallarını da ihmal etmedi.
Süreyya Yalçın, kısa bir turdan sonra sürat motoruyla gezintiye başladığı yere yanaştı. Korumalarıyla dikkat çeken çift daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
Kaynak: Snob Magazin