Paylaşım aşkı ele verdi! Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle ilişki yaşıyor

Azeri güzel Lavin Ay, sanat camiasının müzmin bekarı olarak tanınan Beyazıt Öztürk'ün evinde yaptığı yarı çıplak paylaşımla gündeme oturdu. Yıllardır özel hayatında biri olmayan Öztürk'ün genç kadınla aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu sefer işleriyle değil özel hayatıyla adından söz ettirdi. Uzun zamandır yalnız olan Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Öztürk'ün evinde kalan kadının Lavin Ay olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı. Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu.

Magazin Burada'nın iddiasına göre çok fazla kişinin bilmediği, sadece çok yakın arkadaşlarını ağırladığı bu evde Beyaz bir süre önce Murat Boz ve Seda Bakan'la bir Youtube programı çekmişti.

2 YILDIR TÜRKİYE'DE DERS ALIYOR

Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Lavin Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.