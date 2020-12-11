Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit 130. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamit yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Payitaht Abdülhamit 130. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 128. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Abdülhamid devlete sadık ailelerin ölümündeki perde arkasını öğrenmeye çalışır. Manyas için çember artık daralmaktadır. Manyas, sultanın üzerine gelmesinden endişe etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Abdülhamid tespit ettiği telefon üzerinden bir sürprizle karşılaşır. Eşref Aziz artık yeni düşmanı ile karşı karşıyadır. İntikam için Payitaht'a gelen düşmanının yöntemleri bugüne kadar karşılaştıklarından farklıdır. Söğütlü, Nadir ve Asaf'ı kurtarmak için çaba sarf edecek olan Eşref Aziz'i pek çok zorluk beklemektedir. Bidar hayatındaki en değerli varlığı, hünkarı hayal kırıklığına uğratmıştır. Yaptığı hatanın telafisi olmadığını da bilmektedir. Cezasını kendi verir. Naime ne kadar çabalasa da annesini verdiğini karardan döndüremez. Bidar haremde taşları yerinden oynatır, Abdülhamid'in saadeti için kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamit . yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 130. bölümde neler olacak?