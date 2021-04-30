Payitaht Abdülhamit yeni bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht Abdülhamit 149. bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa'nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli'deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.

Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.

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