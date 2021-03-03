Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? TRT Payitaht Abdülhamid final mi yapacak? Payitaht Abdülhamid ne zaman bitecek?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid kaçıncı bölümde final yapacak? Payitaht Abdülhamid final tarihi! Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? TRT Payitaht Abdülhamid final mi yapacak? Payitaht Abdülhamid ne zaman bitecek? Payitaht Abdülhamid yeni bölü fragmanı izle!

Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? TRT Payitaht Abdülhamid final mi yapacak? Payitaht Abdülhamid ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ BİYOR MU?

Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, final yapma kararı aldı. Cuma akşamlarının sevilen dizisi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bu hafta 141. bölümü ile ekrana gelecek tarihi dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek. Sultan Abdülhamid'in padişahlığını 20. yılından itibaren ekrana taşıyan dizi, döneme damgasını vuran önemli olayları konu alıyor.