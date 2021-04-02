Payitaht "Abdülhamid" canlı izle! Payitaht "Abdülhamid" TRT1 canlı izle! Payitaht "Abdülhamid" son bölümde neler oldu? Payitaht "Abdülhamid" full HD
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Payitaht "Abdülhamid" canlı izle! Payitaht "Abdülhamid" TRT1 canlı izle! Payitaht "Abdülhamid" son bölümde neler oldu? Payitaht "Abdülhamid" full HD

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Payitaht 'Abdülhamid' canlı izle! Payitaht 'Abdülhamid' TRT1 canlı izle! Payitaht 'Abdülhamid' son bölümde neler oldu? Payitaht 'Abdülhamid' full HD

Ekranları sevilen dizisi Payitaht "Abdülhamid" bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Payitaht "Abdülhamid" dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Payitaht "Abdülhamid" canlı izle! Payitaht "Abdülhamid" TRT1 canlı izle! Payitaht "Abdülhamid" son bölümde neler oldu? Payitaht "Abdülhamid" full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Payitaht "Abdülhamid" canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Payitaht "Abdülhamid" bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Payitaht "Abdülhamid" dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Payitaht "Abdülhamid" canlı izle, Payitaht "Abdülhamid" TRT1 canlı izle! Payitaht "Abdülhamid" son bölümde neler oldu? Payitaht "Abdülhamid" full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Payitaht "Abdülhamid" canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" CANLI İZLE (20.00)

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" SON BÖLÜM İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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