Payitaht Abdülhamid 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Payitaht Abdülhamid 136. bölüm izle full izle!

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 137. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamid dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 136. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 136. bölümün ardından şimdi de Payitaht Abdülhamid 137. bölüm için araştırmalarına başladılar. Payitaht Abdülhamid 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Payitaht Abdülhamid 137. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Payitaht Abdülhamid 137. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 136. BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm Özeti Payitaht Abdülhamid 136. bölüm özetine değinmeden önce, bir önceki hafta yaşananlara değinecek olursak; geçen hafta yayınlanan bölümde Abdülhamid, Duyun-u Umumiye'ye olan borçları bitirmeye çalışmaktadır ancak herkesten saklamaktadır. İngiltere, son kozunu oynamak için banker Ernest Cassel'ı payitahta yollar. Eşref Aziz, gizli bir örgütle mücadele etmek için görevlendirilmiştir. Naime, Aliye ve Stefano çeşitli entrikalar peşindedir ve bu durum haremin karışmasına neden olur. Öte yandan yeni bölümde ise Abdülhamid, herkesi şaşkına çevirecek birini saraydakilere tanıtmaya hazırlanmaktadır. Öte yandan Ernest Cansel payitahta gelmiştir. Naime'yi çeşitli felaketler beklemektedir. Eşref Aziz ve adamları beklemedikleri bir çatışmayla karşılaşmışlardır. Payitaht Abdülhamid 136. Bölüm özeti bu şekildedir.