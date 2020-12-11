Payitaht Abdülhamid 128. bölüm ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 128. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid izleyici karşısına yine heyecanlı çıkıyor. Peki Payitaht Abdülhamid son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 128. bölüm ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 128. Bölüm fragmanında neler oluyor?

Payitaht Abdülhamid'ın 128. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Peki bu fragmanda neler olacak? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Payitaht: Abdülhamid her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 128. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Abdülhamid devlete sadık ailelerin ölümündeki perde arkasını öğrenmeye çalışır. Manyas için çember artık daralmaktadır. Manyas, sultanın üzerine gelmesinden endişe etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Abdülhamid tespit ettiği telefon üzerinden bir sürprizle karşılaşır. Eşref Aziz artık yeni düşmanı ile karşı karşıyadır. İntikam için Payitaht'a gelen düşmanının yöntemleri bugüne kadar karşılaştıklarından farklıdır. Söğütlü, Nadir ve Asaf'ı kurtarmak için çaba sarf edecek olan Eşref Aziz'i pek çok zorluk beklemektedir.

Bidar hayatındaki en değerli varlığı, hünkarı hayal kırıklığına uğratmıştır. Yaptığı hatanın telafisi olmadığını da bilmektedir. Cezasını kendi verir. Naime ne kadar çabalasa da annesini verdiğini karardan döndüremez. Bidar haremde taşları yerinden oynatır, Abdülhamid'in saadeti için kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapar.

Payitaht Abdülhamid 128. yeni bölüm fragmanı izle!



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Planlarının ilk aşamasını tamamlayan muhalifler, Ahmet Paşa'yı oyununun içinde tutarak talebeleri vurdurmuştur. Manyasizade talebeleri saraydan kaçırma hamlesini yine Ahmet Paşa'ya yaptırmak ister.

Mason paşanın kimliğini öğrenen Hechler artık olaylara bir adım daha yakındır. Abdülhamid ise zor bir karar vermek durumunda kalır. Zakaryan artık Eşref'in gücünü kırmak ister ve kahvehaneye baskın yapar. Söğütlü Osman ve Emice'yi vuran Zakaryan, Eşref'e açıkça savaş ilan etmiştir. Eşref ise intikamı için Zakaryan'ı ele geçirmenin yollarını arar.

Abdülkadir'in saraydan ayrılma kararı Bidar'ı kendini sorgulamaya iter. Hata yaptığını düşünen Bidar, oğlunu geri kazanmanın yollarını ararken aldığı bir haberle dehşete düşer. Abdülkadir kaçırılmıştır. Oğlunun hayatı için istenen de Abdülhamid'den alacağı bir bilgidir. Bidar ya Abdülhamid'in itimadını ya oğlunun hayatını kaybedecektir.

Payitaht Abdülhamid 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamid 129. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.