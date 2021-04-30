Payitaht 149. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Payitaht yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht 148. bölüm izle
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Payitaht 149. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Payitaht yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht 148. bölüm izle

Payitaht 149. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Payitaht yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht 148. bölüm izle
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Payitaht 149. bölüm fragmanım izle! Payitaht dizisinin 148. bölümü ardından Payitaht 149. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT 1'de yayınlanan Payitaht 149. bölüm fragmanı izle! Payitaht son bölüm özeti! Payitaht yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Payitaht yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht 148. bölüm izle

Payitaht 148. bölüm full izle! Payitaht 148. bölüm tamamı izle! TRT 1 ekranların sevilen dizisi Payitaht 149. bölüm seyret! Payitaht 148. bölüm tek parça izle! Payitaht 148. bölüm tamamı izle! Payitaht 144. son bölüm fragmanı izle.

PAYİTAHT 148. BÖLÜM FULL İZLE!

Payitaht dizisi TRT 1 ekranlarında 148. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 148. bölümün ardından şimdi de Payitaht 149. bölüm için araştırmalarına başladılar. Payitaht 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Payitaht 149. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht 149. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PAYİTAHT 149. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

PAYİTAHT 149. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid Sadrazam Paşa ile yüzleşir. Mahmut Paşa, Selim ve Necip Paşa tarafından Fransız sefaretinden kaçırılır. Selim, Mahmut Paşa'yı idam sehpasına çıkarır. Abdülhamid kendisini derinden üzecek sürpriz bir haber alır.

Saliha Mary'ye haremi tanıtmaya çalışırken Mary'nin amacı başkadır. Abdülhamid'le tanışmak için Aliye'den yardım ister. Saliha'nın karşı çıkmasına rağmen Mary oynadığı oyunla Abdülhamid'le tanışmayı başarır

PAYİTAHT 148. BÖLÜM İZLE

Payitaht 148. bölüm izlemek için tıklayınız!

PAYİTAHT'IN KONUSU

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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