Payas'ta muhtarlara eğitim semineri
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Payas'ta muhtarlara eğitim semineri

Payas ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

23.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:42
Payas'ta muhtarlara eğitim semineri

ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Kaymakam , Toplantı Salonunda düzenlenen programda, muhtarların zor ama şerefli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programında, muhtarlara kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesi konularında bilgiler verildi.

Kaynak: AA
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