Payas Kaymakamı Polat Kara, Kovid-19 aşısı oldu
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Payas Kaymakamı Polat Kara, Kovid-19 aşısı oldu

15.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:35
Payas Kaymakamı Polat Kara, Kovid-19 aşısı oldu

Payas Kaymakamı Polat Kara, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Payas Kaymakamı Polat Kara, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Aşı yaptıran Kara, yaptığı açıklamada, salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilerek en yakın zamanda kurtulmayı ümit ettiklerini söyledi.

Salgınla mücadelede herkesi dikkatli davranmaya davet eden Kara, şunları kaydetti:

"Salgın tehdidi tamamen bitene kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız. Vatandaşlarımızdan da ayni hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Çünkü bu mücadeleden el birliği ile ancak galip çıkabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman

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