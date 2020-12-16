Payas Kaymakamı Polat Kara'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
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Payas Kaymakamı Polat Kara'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

16.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:10
Payas Kaymakamı Polat Kara'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Payas Kaymakamı Polat Kara, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Payas Kaymakamı Polat Kara, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kara, kaymakamlık toplantı salonunda kentteki hastanelerde çalışan sağlık görevlilerini kabul etti.

Sağlık personellerinin fedakarca görev yaptığını dile getiren Kara, onlara teşekkür ederek çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman

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