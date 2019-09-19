Payas'da ADEM projesi hayata geçti

19.09.2019 15:58

Payas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi hayata geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan ADEM projesi kapsamında hazırlanan Aile Destek Merkezi'nde, dezavantajlı kadınlar için sosyal, kültürel ve mesleki eğitim kursları düzenleniyor.

Kadınlar, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle verilen eğitimleri alırken çocuklarını da merkez içerisindeki kreşe bırakıp birlikte zaman geçirebiliyor.

Proje ile dezavantajlı kadınların hem topluma hem ekonomiye katkı sağlamaları hedeflenirken, merkezde şu an, halı dokuma, kuaförlük, mefruşat, el sanatları alanlarında 75 kursiyer eğitim görüyor.

Merkezde ayrıca, kurs ve eğitimlere katılan kadınlara yönelik il içi ve dışı kültürel gezilerle, sinema ve tiyatro etkinliklerine gidileceği öğrenildi.

Kaynak: AA