PAY Gençlik Derneği, Kurtuluş Parkı'nı temizledi
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PAY Gençlik Derneği, Kurtuluş Parkı'nı temizledi

PAY Gençlik Derneği, Kurtuluş Parkı'nı temizledi
Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Güncel

PAY Gençlik Derneği üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Çankaya ilçesindeki Kurtuluş Parkı'nda çevre temizliği yapıldı.

PAY Gençlik Derneği üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Çankaya ilçesindeki Kurtuluş Parkı'nda çevre temizliği yapıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Çalışkan, paylaşmanın ve ortak hareket etmenin gücüne inandıkları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının gençleri ortak bir paydada buluşturmak olduğuna dikkati çeken Çalışkan, "Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası, gençler arasında afet bilincine büyük ihtiyacımız olduğunu keşfettik. Bu nedenle gönüllülerimizle beraber bu güzel çalışmayı düzenleme kararı aldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Desteğinden dolayı AFAD'a da teşekkür eden Çalışkan, katılımcılara etkinlik sonunda AFAD tarafından "Afet bilinci eğitimi" verildiğini kaydetti.

AFAD Teknisyeni İbrahim Öğüt ise gençlere bulundukları coğrafyanın iklimsel durumlarını incelemeleri ve ona göre tedbir almaları gerektiğini söyledi.

Doğru tedbirin, hayat kurtaracağının altını çizen Öğüt, "'Risk yönetimi' dediğimiz olgu budur. Önce tehlikeyi tanımlayacaksınız, sonra riskleri bertaraf edecek şekilde doğru tedbir alacaksınız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel

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