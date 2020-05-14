Paw Patrol: The Movie Filmi
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Paw Patrol: The Movie Filmi

Paw Patrol: The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Paw Patrol: The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Paw Patrol: The Movie Filmi
14.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:57

Bir çocuk ve kurtarma köpeklerinden oluşan bir ekibin maceralarının anlatıldığı 'Paw Patrol' dizisinin beyaz perde uyarlaması olan yapımın yönetmen koltuğunda Cal Brunker oturuyor.

Yönetmen: Cal Brunker

Senaryo: Cal Brunker, Bob Barlen, Billy Frolick

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Paw Patrol: The Movie

Yapımcı Firma: Paramount Animation

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 20.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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