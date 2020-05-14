Paw Patrol: The Movie Filmi
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14.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:57
Bir çocuk ve kurtarma köpeklerinden oluşan bir ekibin maceralarının anlatıldığı 'Paw Patrol' dizisinin beyaz perde uyarlaması olan yapımın yönetmen koltuğunda Cal Brunker oturuyor.
Yönetmen: Cal Brunker
Senaryo: Cal Brunker, Bob Barlen, Billy Frolick
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Paw Patrol: The Movie
Yapımcı Firma: Paramount Animation
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 20.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com