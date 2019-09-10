PAÜ yemekhanesinde 'Turuncu Vejetaryen'i hizmete açıldı

10.09.2019 12:28

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve üniversite yönetimi PAÜ Merkez yemekhanesi bünyesinde personel ve öğrenciler için hazırlanan 'Turuncu Vejetaryen'i hizmete açtı.



PAÜ merkez yemekhanesinde hafta içi 11.00-17.00 saatleri arasında akademik ve idari personel ile öğrencilere hizmet verecek olan 'Turuncu Vejetaryen'in açılışına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, PAÜ Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Fatih Mehmet Demir katıldı.



Açılışın ardından konuklara çeşitli vejetaryen seçeneklerinden oluşan yemeklerden ikram edildi.



"Sağlıklı bireyler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Bağ, kısa bir süre önce, çölyak rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar için Türkiye'deki üniversiteler arasında bir ilke imza atarak Glütensiz Gıda Mamulleri Üretim Birimimi, PAÜ Unlu Mamulleri Pilot Tesisi bünyesinde hizmete açıldığını vurguladı. Rektör Bağ, "Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak personelimiz ve öğrencilerimizi beslenme alışkanlıklarını doğrultusunda sağlıklı beslenmeleri ve kaliteli gıdalara kolay erişebilmeleri adına çalışmalarımızın bir sonucu olarak bugün burada Merkez Yemekhanemiz bünyesinde Turuncu Vejetaryen'i hizmete açmanın heyecanını ve memnuniyetini yaşıyoruz. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına Pamukkale Üniversitesi olarak bu tür projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.



Her gün bir çeşidi çorba ve bir çeşidi tatlı olmak üzere 10 çeşit sıcak ve soğuk yemek seçeneğinin bulunacağı seçal servis şeklinde hizmet verilecek olan 'Turuncu Vejetaryen'de her bir çeşit seçenek cüzi ücretlerle, PAÜ yemek uygulaması üzerinden hızlı ödeme turuncu butonu ile gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA