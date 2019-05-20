Paü'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'ncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı PAÜ'de coşkuyla kutlandı.

Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 100. yıl etkinliklerine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru ile Prof. Dr. Osman Çiftçi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuncel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.13 Mayıs Pazartesi günü Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Heykel Sergisi açılışı ile başlayan kutlamalar tüm hafta boyunca sürdü. Kutlama etkinliklerine, akademik ve idari personel ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitim Fakültesi'nin ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi-Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve öğretim üyeleri; Dr. Mithat Aydın, Prof. Dr. Süleyman İnan, Prof. Dr. Tahir Kodal, Doç. Dr. Feyyaz Karaca'nın konuşmacı olarak katıldığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı konularının konuşulduğu 19 Mayıs 1919: 100. Yılında "Vaziyet ve Manzara-i Umumiye" konulu bir panel düzenlendi. Sınıf Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Milli Mücadelenin başlaması için İstanbul'dan yola çıkan ve son durağı Samsun olan Bandırma Vapuru'ndan esinlenerek sahnelediği "19 Mayıs 1919'a Selam" drama gösterisi ise Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin performanslarını sergiledikleri, konserler ve kültürel etkinliklerle kutlandı.

Etkinliklerin sonunda, hafta boyunca emek sarf ederek etkinliklerin gerçekleşmesinde rol alan tüm katılımcılara Eğitim Fakültesi yönetimi tarafından teşekkür belgesi verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA