Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı

Hindistan'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, yatalak olan babasına bakıcılık yapmak üzere kendisini işe alan 26 yaşındaki adamın cinsel saldırısına uğradı. Patron, direnen küçük kızın üzerine benzin döküp yaktı. Vücudunda yüzde 70 yanık oluşan kız hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 26 yaşındaki bir adam tarafından yatalak olan babasına bakıcılık yapmak üzere işe alındı. Eşi hamile olan patron, 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı.

KIZ DİRENİNCE ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Cani patron, direnen küçük kızın üzerine benzin döküp yaktı. Vücudunda yüzde 70 yanık oluşan kız, patronun ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aile, hastane yönetimine kızın evde çalışırken kaza geçirdiği için yandığını söyledi. Hastane polise haber vermediği için 18 Eylül tarihinde meydana gelen olay gizli kaldı.

AİLE, HASTANE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI

Kızın iyileşmesi ve bilicinin yerine gelmesi üzerine olayı ailesine anlatması üzerine aile polise haber verdi. Polis, önce olayı kendilerine rapor etmeyen hastane hakkında soruşturma açtı. Polisin olaydan haberdar olduğunu duyan saldırgan kaçtı. Ağır yaralanan kız daha donanımlı bir hastaneye kaldırıldı.