Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı

07.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:17
Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı

Hindistan'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, yatalak olan babasına bakıcılık yapmak üzere kendisini işe alan 26 yaşındaki adamın cinsel saldırısına uğradı. Patron, direnen küçük kızın üzerine benzin döküp yaktı. Vücudunda yüzde 70 yanık oluşan kız hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 26 yaşındaki bir adam tarafından yatalak olan babasına bakıcılık yapmak üzere işe alındı. Eşi hamile olan patron, 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı.

KIZ DİRENİNCE ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Cani patron, direnen küçük kızın üzerine benzin döküp yaktı. Vücudunda yüzde 70 yanık oluşan kız, patronun ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Aile, hastane yönetimine kızın evde çalışırken kaza geçirdiği için yandığını söyledi. Hastane polise haber vermediği için 18 Eylül tarihinde meydana gelen olay gizli kaldı.

AİLE, HASTANE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI

Kızın iyileşmesi ve bilicinin yerine gelmesi üzerine olayı ailesine anlatması üzerine aile polise haber verdi. Polis, önce olayı kendilerine rapor etmeyen hastane hakkında soruşturma açtı. Polisin olaydan haberdar olduğunu duyan saldırgan kaçtı. Ağır yaralanan kız daha donanımlı bir hastaneye kaldırıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Fahriye Evcen Erdal Beşikçioğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül Fırat Aydınus Roland Garros
Daha Fazla Ateş Ekim Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:02:25. #1.15#
title