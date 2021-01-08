Patron & Stabil - Gör sözleri! 'Gör' rap şarkısı sözleri nelerdir? Patron kimdir? Stabil kimdir?

Patron ve Stabil'in birlikte söyledikleri "Gör" şarkısı çıktı. Rap severler Gör şarkısının sözlerini araştırdı. Peki Gör sözleri nelerdir? Gör şarkısı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Gör şarkı sözleri sizlerle!

Patron & Stabil "Gör" rap şarkısı Youtube'da Netd müzik kanalına yüklendi. Kısa süre içerisinde yüksek beğeni ve izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Gör rap şarkısı sözleri nelerdir?

PATRON & STABİL 'GÖR' ŞARKI SÖZLERİ

Dün dandik bir hap gibiydim

Bir türlü patlamayan

Bugünse PAC gibiyim

Hiçbir şey saklamayan

Anlattım durdum

Bak artık PMC boss nation.

1 tanesi çöp kalır 8 albüm 2 compilation.

Çoluk çocuk der ki disste yenildin

Sizin kitleniz ezik sözde içimden geçilmiş.

Ama yetmiş konser verdim

Herkes kalkıp aşka geldi

Sülalenin malvarlığı bana 6 ayda geldi.

O yüzden bildiğinden şaşma

Stabil ol Stabil rapi var eden aşkla

O yüzden kovala ve yakala

Telaşta bufalo sürüsü

Biz ormanda aslanız

Flow darbeli matkap

Hep kafiye başkan

Kask tak, paslaş

Yemek saatinde hustle

Nefret kalbinden başlar

Kayıp gençtik dün akşam

Bugün Akabinde rockstar

Tüm düşmanların saksta

Bakıyorlar perdenin ardından

Biliyorum boş yere kandığımı

Kuruyorum sözleri aklımda

Susuyorum ailemin hatrına

Kovala ve Gör.

Nolucağını kovala ve gör

Soruları öldür

Cevaplara söv

Çıkıp gelir Neopolis varoşundan

Yüreği yara bere ellerinde bardak izi

Hepsi aynı sandı bizi

Her bir rapçi göğüs gerdi bu kurşunlara

Aklınız yarım ki paytak adımlarla diss

Benim balım zehir sana senin tayfa lose

Sanma verir koz, anca yan yana bi poz

Milimetrik didaktikler mikrofona bağır koş

Çalışkan ve karizmatik Stabil ve Boss gibi ol bro

Ama vizyon yok senin

Aklınızda para yala sağı solu

Koy hedefe benide varsa g*t

Sonra ne olacağını gör yinede böl parayı

Banada banana yalvar bana gel

Dönüp bakmam sana ben

Seni çubuk kraker sende var mı karakter

Gülmedi kader sana yukarı bak orda ben

Yatır kapora kovala gel

GÖR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Gör şarkısı 8 Ocak Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 30 bin dinlenme ve 3.4 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Patron, Stabil

Müzik: Astral

Düzenleme: Astral

Yönetmen: Burak Kuka