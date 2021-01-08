Patron & Stabil - Gör sözleri! 'Gör' rap şarkısı sözleri nelerdir? Patron kimdir? Stabil kimdir?
Patron ve Stabil'in birlikte söyledikleri "Gör" şarkısı çıktı. Rap severler Gör şarkısının sözlerini araştırdı. Peki Gör sözleri nelerdir? Gör şarkısı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Gör şarkı sözleri sizlerle!
Patron & Stabil "Gör" rap şarkısı Youtube'da Netd müzik kanalına yüklendi. Kısa süre içerisinde yüksek beğeni ve izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Gör rap şarkısı sözleri nelerdir?
PATRON & STABİL 'GÖR' ŞARKI SÖZLERİ
Dün dandik bir hap gibiydim
Bir türlü patlamayan
Bugünse PAC gibiyim
Hiçbir şey saklamayan
Anlattım durdum
Bak artık PMC boss nation.
1 tanesi çöp kalır 8 albüm 2 compilation.
Çoluk çocuk der ki disste yenildin
Sizin kitleniz ezik sözde içimden geçilmiş.
Ama yetmiş konser verdim
Herkes kalkıp aşka geldi
Sülalenin malvarlığı bana 6 ayda geldi.
O yüzden bildiğinden şaşma
Stabil ol Stabil rapi var eden aşkla
O yüzden kovala ve yakala
Telaşta bufalo sürüsü
Biz ormanda aslanız
Flow darbeli matkap
Hep kafiye başkan
Kask tak, paslaş
Yemek saatinde hustle
Nefret kalbinden başlar
Kayıp gençtik dün akşam
Bugün Akabinde rockstar
Tüm düşmanların saksta
Bakıyorlar perdenin ardından
Biliyorum boş yere kandığımı
Kuruyorum sözleri aklımda
Susuyorum ailemin hatrına
Kovala ve Gör.
Nolucağını kovala ve gör
Soruları öldür
Cevaplara söv
Çıkıp gelir Neopolis varoşundan
Yüreği yara bere ellerinde bardak izi
Hepsi aynı sandı bizi
Her bir rapçi göğüs gerdi bu kurşunlara
Aklınız yarım ki paytak adımlarla diss
Benim balım zehir sana senin tayfa lose
Sanma verir koz, anca yan yana bi poz
Milimetrik didaktikler mikrofona bağır koş
Çalışkan ve karizmatik Stabil ve Boss gibi ol bro
Ama vizyon yok senin
Aklınızda para yala sağı solu
Koy hedefe benide varsa g*t
Sonra ne olacağını gör yinede böl parayı
Banada banana yalvar bana gel
Dönüp bakmam sana ben
Seni çubuk kraker sende var mı karakter
Gülmedi kader sana yukarı bak orda ben
Yatır kapora kovala gel
GÖR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Gör şarkısı 8 Ocak Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 30 bin dinlenme ve 3.4 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Patron, Stabil
Müzik: Astral
Düzenleme: Astral
Yönetmen: Burak Kuka