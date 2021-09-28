Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı

Mersin'de bir tekstil firmasının sahibi, gece işyerindeki tüm makineleri alarak kayıplara karıştı. Sabah işe geldiklerinde şok yaşayan işçiler, iş yeri sahibinden şikayetçi olurken, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir tekstil firmasının sahibi, dün gece saatlerinde iş yerine gelerek bütün makineleri alıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiklerinde şok yaşayan yüzlerce İşçi, iş yerinin camlarını kırarak duruma tepki gösterdi. Ardından adliyeye giden işçiler, iş yeri sahibinden şikayetçi olduklarına dair Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verirken, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu

"PATRONLARIN HİÇBİRİNE ULAŞAMIYORUZ"

İşçilerden Ozan Uğurlu, iş yerinde 100'ün üzerinde işçi çalıştığını söyledi. 7 yıldır aynı işyerinde çalıştıklarını söyleyen Uğurlu, "Eskiden burası başka bir isimdeydi, son 6-7 ay durumlar kötü olduğu için isim değiştirme kararı aldılar. Tüm çalışanlardan tazminattan vazgeçip, yeni firmaya geçiş yapmasını istediler. Biz de uzun yıllardır çalıştığımız için, yeni firmaya geçiş yaptık. Biz yıllık iznimizle, normal maaşımız ödense sıkıntı yok dedik. Ardından büyük bir iş aldık ve bunların parası gelince alacaklarımızın ödeneceği söylendi. Bu paraların hiçbiri ödenmedi. Dün de gece atölye tamamen boşaltılmış, bugün ise patronların hiçbirine ulaşamıyoruz. Her şeyi alıp kaçtılar" dedi.

Patron kaçtı, işçiler mağdur oldu

"150'DEN FAZLA KİŞİYE BORÇ BIRAKIP GİTTİLER"

Şu anda 100'ün üstünde insanın burada mağdur olduğunu belirten Uğurlu, "En az alacağı olan bir işçinin iş yerinden 7-8 bin lira alacağı bulunuyor. Şu anda mağduruz. Karakola gittik, ardından adliyeye gittik. Kaçanlardan şikayetçi olduk. İnşallah sonuç alırız. İçerdeki her şeyi alıp gitmişler. Bizim dışımızda dışarda da 50-60 kişi alacaklı var. Yani 150 kişinin üstünde kişiye borç bırakıp gittiler. Bize deseydi ki, 'iflas ettik, alacağınız 10 bin lira, biz size 5 bin lira veriyoruz'. Biz onu da kabul ederdik. Kaçıp gitmek olmaz. Bu kadar kişinin ahını almak olmaz. En azından elinden geldiğini bize gösterseydi, biz bir şey demezdik. Biz burada 7-8 yıldır ekmek yemişiz, idare ederdik. Kaçmak bize karşı yapılan hainliktir" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile kurtarmaya çalışan işçi öldü

Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile kurtarmaya çalışan işçi öldü

 Belçika'da 'Başörtüsüz olma şartı' koşulan iş ilanı kaldırıldı

Belçika'da "Başörtüsüz olma şartı" koşulan iş ilanı kaldırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Tunç Soyer Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Gazeteler Mesut Özil Umut Meraş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Olaf Scholz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:51:36. #1.17#