Patron & Ati242 - Maskeli Balo sözleri | 'Maskeli Balo' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Patron ve Ati242 'nin birlikte çıkardıkları Maskeli Balo şarkısı 9 Nisan tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Patron & Ati242 - Maskeli Balo şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Patron & Ati242 - Maskeli Balo sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
PATRON & ATİ242 - MASKELİ BALO SÖZLERİ
İçinize işlemiş bak
Biraz öfke biraz kin
Düşmanımı sınar dilim
Biraz bozuk biraz pis
Hiphop bizde classic
Biz varken kimse kral değil
Sen kendi evinde misafir
Bi**h benim villam kira değil
Siz karada kaptan
Ama okyanusta sandal
Ben fazla konuşmam
Çünkü sözlerim skandal
İstismar edilip zayıflık gösterdiğimi sanma
Ben her zaman geri döndüm
Tam özlendiğim anda
Yok bizde caps lan
değilim fenomen
Bizde herkes straight ha
Hetero gang
Beter ol sen
Farkın yok bi bezeden
kalmaz sana gezegen
Peze*eng!
Sonsuza dek susman için
Yeterli biraz cash
Ben zombi sanki Frankenstein
Sen anca siber s*x
Prenses, biraz kes
İşin gücün siyaset ama
Sana yakışan plates
Ortamınız yalan doldu harbi kahpelik paso
Herkes saklar yüzünü bu sanki maskeli balo
Ben rakip askerim nano teknolojim bir volkano
Bende coupe cabrio senin altındaki salcano
Artık kimseye minnet ve rica yok
Bitch gündüzlerim figaro ve gecelerim Mykonos
Ya da El Paso
Ben jetski sen bir kano
Paso feryat figan o
Full maça kozum mi amor
Yok kupa sinek ve karo
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Henüz yeni başlıyorum bekleyin
Hepinizle görüşürüz tek tek tek
Dans ederdim siz oynarken sek sek
Tükenince komple
Yüreğin deforme x2
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Çetrefilli iş
Benle si**ş bi**h
Çekme beni hiç
Snaplerini sil
Beklediğine değdi fame
Edin emelin değil mi
Rap dediğinin enleriyleydim
Sen iyice delirdin
Tırt rape kasko yok
Her taraf maskot
İçtikçe rahat olurum
Kendine az koy
Bi trackle ay konumum
Ben Neil Armstrong
Boss çekik gözlü samuraydır
Mark dakaskos
Size rahat yok biz dizdik ipe punch flow
Bize taht yok legends like barış manço
Kabron defol vamos el patron
Rap bizde sular seller siz en fazla arschloh
Boy boy magazin her tarafım harami
Goy goy yapar it hakkımızda farazi
Bomboş parazit dört bi yanım yalan dil
Çok boşrapçi hit youtuberlar babasi
Yaratiyim iki dakkada kara liste
Aram iyi rhyme yapıştırmakla sana diyim
Samimi olan tek yanınız olmamak ah
Rulet gibi döner peşlerinden kolpa laflar
Önce bocalarlar
Sonra yalamakla
Ustalaşır teknikleri bide bok atar haspam
Boş adam uçar gazla
Korkarak yaşanmaz da
Ektik suladık fidan kafa tuttu koca ağaca
---
Henüz yeni başlıyorum bekleyin
Hepinizle görüşürüz tek tek tek
Dans ederdim siz oynarken sek sek
Tükenince komple
Yüreğin deforme x2
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Patron & Ati242 - Maskeli Balo şarkısı 9 Nisan Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz : Patron & Ati242
Müzik : Astral & Barlas Köroğlu
Mix Mastering : Kupa A