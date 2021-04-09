Patron & Ati242 - Maskeli Balo sözleri | 'Maskeli Balo' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Patron ve Ati242 'nin birlikte çıkardıkları Maskeli Balo şarkısı 9 Nisan tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Patron & Ati242 - Maskeli Balo şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Patron & Ati242 - Maskeli Balo sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

PATRON & ATİ242 - MASKELİ BALO SÖZLERİ

İçinize işlemiş bak

Biraz öfke biraz kin

Düşmanımı sınar dilim

Biraz bozuk biraz pis

Hiphop bizde classic

Biz varken kimse kral değil

Sen kendi evinde misafir

Bi**h benim villam kira değil

Siz karada kaptan

Ama okyanusta sandal

Ben fazla konuşmam

Çünkü sözlerim skandal

İstismar edilip zayıflık gösterdiğimi sanma

Ben her zaman geri döndüm

Tam özlendiğim anda

Yok bizde caps lan

değilim fenomen

Bizde herkes straight ha

Hetero gang

Beter ol sen

Farkın yok bi bezeden

kalmaz sana gezegen

Peze*eng!

Sonsuza dek susman için

Yeterli biraz cash

Ben zombi sanki Frankenstein

Sen anca siber s*x

Prenses, biraz kes

İşin gücün siyaset ama

Sana yakışan plates

Ortamınız yalan doldu harbi kahpelik paso

Herkes saklar yüzünü bu sanki maskeli balo

Ben rakip askerim nano teknolojim bir volkano

Bende coupe cabrio senin altındaki salcano

Artık kimseye minnet ve rica yok

Bitch gündüzlerim figaro ve gecelerim Mykonos

Ya da El Paso

Ben jetski sen bir kano

Paso feryat figan o

Full maça kozum mi amor

Yok kupa sinek ve karo

---

Henüz yeni başlıyorum bekleyin

Hepinizle görüşürüz tek tek tek

Dans ederdim siz oynarken sek sek

Tükenince komple

Yüreğin deforme x2

---

Çetrefilli iş

Benle si**ş bi**h

Çekme beni hiç

Snaplerini sil

Beklediğine değdi fame

Edin emelin değil mi

Rap dediğinin enleriyleydim

Sen iyice delirdin

Tırt rape kasko yok

Her taraf maskot

İçtikçe rahat olurum

Kendine az koy

Bi trackle ay konumum

Ben Neil Armstrong

Boss çekik gözlü samuraydır

Mark dakaskos

Size rahat yok biz dizdik ipe punch flow

Bize taht yok legends like barış manço

Kabron defol vamos el patron

Rap bizde sular seller siz en fazla arschloh

Boy boy magazin her tarafım harami

Goy goy yapar it hakkımızda farazi

Bomboş parazit dört bi yanım yalan dil

Çok boşrapçi hit youtuberlar babasi

Yaratiyim iki dakkada kara liste

Aram iyi rhyme yapıştırmakla sana diyim

Samimi olan tek yanınız olmamak ah

Rulet gibi döner peşlerinden kolpa laflar

Önce bocalarlar

Sonra yalamakla

Ustalaşır teknikleri bide bok atar haspam

Boş adam uçar gazla

Korkarak yaşanmaz da

Ektik suladık fidan kafa tuttu koca ağaca

---

Henüz yeni başlıyorum bekleyin

Hepinizle görüşürüz tek tek tek

Dans ederdim siz oynarken sek sek

Tükenince komple

Yüreğin deforme x2

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Patron & Ati242 - Maskeli Balo şarkısı 9 Nisan Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz : Patron & Ati242

Müzik : Astral & Barlas Köroğlu

Mix Mastering : Kupa A