Patrick van Aanholt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Patrick van Aanholt'ın hayatı ve futbol kariyeri!

Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Rennes forması giyen sağ bek Sacha Boey ve sol bek Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi. Bunun ardından futbol severler Patrick van Aanholt kimdir, kaç yaşında, nereli merak etti. Peki, Patrick van Aanholt boyu kaç, kilosu kaç, hangi mevkide oynuyor? Patrick van Aanholt aslen nereli? Detaylar haberimizde...