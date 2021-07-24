Patrick van Aanholt kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Patrick van Aanholt'ın hayatı ve futbol kariyeri!
Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Rennes forması giyen sağ bek Sacha Boey ve sol bek Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi. Bunun ardından futbol severler Patrick van Aanholt kimdir, kaç yaşında, nereli merak etti. Peki, Patrick van Aanholt boyu kaç, kilosu kaç, hangi mevkide oynuyor? Patrick van Aanholt aslen nereli? Detaylar haberimizde...
Patrick van Aanholt Galatasaray'a transfer oldu mu? Patrick van Aanholt kimdir, kaç yaşında, nereli? Patrick van Aanholt boyu ve kilosu kaç? Patrick van Aanholt burcu ne? Patrick van Aanholt mevkisi ne? Orta saha mı, forvet mi, defans mı? İşte detaylar...
PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?
Patrick John Miguel van Aanholt (d. 29 Ağustos 1990; 's-Hertogenbosch), Hollandalı millî futbolcudur.
Patrick van Aanholt doğum tarihi : 29 Ağustos 1990
Patrick van Aanholt kaç yaşında : 30 yaşında
Patrick van Aanholt nereli : Hollanda
Patrick van Aanholt mevkisi ne : Defans (Sol bek)
Patrick van Aanholt boyu kaç : 1.76 metre
Patrick van Aanholt kilosu kaç : 67 kg
Patrick van Aanholt burcu ne : Başak
PATRİCK VAN AANHOLT KARİYERİ
2009-2014 : Chelsea : 2 maçta 0 gol
2009-2010 : › Coventry City (kiralık) : 20 maçta 0 gol
2010 : › Newcastle United (kiralık) : 7 maçta 0 gol
2011 : › Leicester City (kiralık) : 12 maçta 1 gol
2011 : › Wigan Athletic (kiralık) : 3 maçta 0 gol
2012-2014 : › Vitesse (kiralık) : 69 maçta 5 gol
2014-2017 : Sunderland : 82 maçta 7 gol
2017-2021 : Crystal Palace : 126 maçta 13 gol
PATRİCK VAN AANHOLT GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?
Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Rennes forması giyen sağ bek Sacha Boey ve sol bek Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi. Sarı Kırmızılılar, 21 yaşındaki Sacha Boey'i pazar günü İstanbul'a getirecek ve Fransız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Van Aanholt'la da 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PSV'ye deplasmanda 5-1 yenildiği maçın ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Cimbom, sağ bek Sacha Boey ve sol bek Patrick Van Aanholt transferlerini borsaya bildirdi.