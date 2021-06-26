Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
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Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da patpat adı verilen çapa motorunun 2 metre yükseklikten tarlaya devrildiği kazada baba ve kızı hayatını kaybetti, 1 kızı da yaralandı.

Burdur'da patpat adı verilen çapa motorunun 2 metre yükseklikten tarlaya devrildiği kazada baba ve kızı hayatını kaybetti, 1 kızı da yaralandı.

Olay, Burdur Askeriye köyü, Elmedin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uca'nın (47) yönetimindeki patpat adı verilen çapa motoru uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metre yükseklikten tarlaya uçan patpatta bulunan baba Ahmet Uca ve kızı Gülsüm Uca (23), patpatın altında kalarak kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kızı Zeynep Uca (11) ise yaralandı. Zeynep Uca, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri ise savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR

Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Patpat uçurumdan uçtu: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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