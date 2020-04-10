Patnos Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler gönüllü maske üretiyor Patnos Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretiyor.

Patnos Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretiyor.

Usta öğreticiler sağlık çalışanları ve diğer kurumların maske ihtiyacına destek vermek amacıyla günde 350 maske üretimi yapıyor.

Üretilen maskeleri yerinde inceleyen Patnos Kaymakamı Enver Özderin, tüm dünyayı ve ülkeyi tehdit eden koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilçede ürettikleri maskeleri ihtiyaç duyulan kurumlara gönderdiklerini ifade eden Özderin, şöyle konuştu:

"Alacağımız tedbirler çerçevesinde üretimi arttırarak günlük kapasitemizi bin ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Sayı arttıkça diğer kamu kurum ve kuruluşlara, yol uygulamaları yapan emniyet ve jandarma personellerimize vermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kamu kurum girişlerine bırakarak vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtmayı hedefliyoruz."

Ziyarette Kaymakam Özderin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA