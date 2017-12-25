Patnos Belediyesine Çok Amaçlı Temizlik Aracı

Patnos Belediyesi, araç filosuna çok amaçlı temizlik aracı kazandırdı.



Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek üzere alınan 3 ton su kapasiteli, vakumlu yol süpürme ve temizleme aracı aldıklarını belirtti.



Araçta incelemelerde bulunan Akbay, her geçen gün, büyüyen ve gelişen Patnos'ta yatırım ve hizmetlerin de arttığını belirterek, "Daha temiz bir çevre için vakumlu yol süpürme aracını ilçemize kazandırdık. Yeni aracımız ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.