"Patlıcanın en tatlı hali" için kazanlar kaynadı

23.10.2019 11:30

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde tüketmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak için patlıcan reçeli üretiyor.

Tuzluca Belediyesinin yöresel ürünlere pazar imkanı sunulması amacıyla hayata geçirdiği "Tuzluca Çalışkan Kadınlar Projesi"ne destek vermek ve kışın kahvaltı sofralarını çeşitlendirmek için kolları sıvayan kadınlar, "patlıcanın en tatlı hali" için kazanları kaynatmaya başladı.

Reçel yapımı için özel yetiştirilen patlıcanlar, soyularak tuzlu suda bir müddet bekletildikten sonra birçok kez yıkama işleminden geçiriliyor. Odun ateşinin üzerine konulan kazanlara doldurulan patlıcanlar, üzerine limon ve şeker ilave edilerek 4 saat boyunca kaynatılıyor.

Patlıcanlar, şerbetleme işleminin ardından kavanozlara doldurularak kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale getiriliyor.

"Belediye olarak kavanoz başı üretim parası veriyoruz"

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana kadınların ellerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışının yapılması için onları desteklediklerini ifade eden Türkan, şunları belirtti:

"İlçemizin 20 noktasında proje kapsamında desteklenen kadınlar, patlıcan reçeli üretmek için yoğun bir çaba içerisindeler. Kadınlarımızın kendi ürettikleri meyve ve sebzelere bir şekilde ekonomik değer kazandırmak adına belediye olarak, onların kavanozlarını ve şeker ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca kavanoz başı üretim parası veriyoruz. Buradaki tek amacımız kadınlarımızı hane içerinde güçlenmelerini sağlamak ve Tuzluca'da bir üretim modelinin oluşturulması ve bu üretim modelinin il, ülke genelinde yaygınlaştırılmasıdır."

"Aile ekonomimize katkı sağlıyor"

Patlıcan üreticisi kadınlardan Gülcan Yüce, yurt genelinde sadece Iğdır'da yapılan ürünü reçelini her yıl bu zamanlarda hazırlamaya başladıklarını anlatarak, "Daha önce sadece evimizde kışın tüketilmek üzere yaptığımız patlıcan reçelini şimdi belediyemizin desteğiyle satmak için de yapıyoruz. Bu da bizim aile ekonomimize katkı sağlıyor." diye konuştu.

Patlıcan reçeli üreticisi kadınlardan Aynur Aydemir de reçeli herkesin tatmasını istedi.

Kaynak: AA