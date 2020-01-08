: Patlıcan köftesi nasıl yapılır? Nefis patlıcan köftesi tarifi!

08.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41

Misafir ağırlayacaksanız ya da ailenize özel bir menü hazırlamak istiyorsanız menünüzün başrolüne patlıcan köftesini seçebilirsiniz. Nefis tadı ve özel görünümü ile patlıcan köftesi başrolünü üstlendiği özel menünüzü eşsiz bir görünüme kavuşturacak. İşte patlıcan köftesi tarifi!

PATLICAN KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet közlenmiş patlıcan, galeta unu, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, 2 yumurta, 1 soğan, yarım demet maydanoz, 2 adet haşlanmış patates

PATLICAN KÖFTESİ YAPILIŞI

Öncelikle közlenmiş patlıcanları küçük küçük doğrayın. Soğanı ve patatesleri rendeleyin. Maydanozları da ince ince doğrayın. Sonra tüm malzemeyi bir kaba alın. Yumurtaları üzerine kırıp galeta unu ve baharatları ilave edin. Köfte harcı olacak şekilde malzemeleri yoğurun. Kıvama gelen harcınıza elinizle şekil verin ve tavada veya fırında isteğinize göre pişirin.

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