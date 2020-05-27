Patlak lastikle polisten kaçan 52 kayıtlı suçu olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
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Patlak lastikle polisten kaçan 52 kayıtlı suçu olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Patlak lastikle polisten kaçan 52 kayıtlı suçu olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı Sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken polis aracına çarpan ve patlak lastikle kaçmaya devam ederken yakalanan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

27.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:31

Patlak lastikle polisten kaçan 52 kayıtlı suçu olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken polis aracına çarpan ve patlak lastikle kaçmaya devam ederken yakalanan ehliyetsiz sürücü tutuklandı. 52 suç kaydı olduğu ortaya çıkan sürücü korktuğu için kaçtığını öne sürdü.

Fatih'te dün sabah saatlerinde bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetleme yapan polis memurlarının dur ihtarına uymayarak kaçmıştı. Durdurmak isteyen polis memurlarının aracına vurup kaçan ve lastiği patlamış şekilde Bahçelievler'de yakalanan o sürücü ve 3 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

"Ehliyetimi kaptırmıştım, alkol almıştık, panik oldum kaçtım"

Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sürücü İbrahim A. ortaya çıkan ifadesinde amacının daha önce ehliyetini kaptırdığı için polisten kaçmak olduğunu söyleyerek "Korktuğum için kaçtık. Alkol almıştık, ehliyetim yoktu bir de sokağa çıkma yasağım vardı. Bir an panik oldum bu nedenle kaçtım. Sonrasında polis aracına çarpmışız. Amacım kimseye zarar vermek değildi. Şu an çok pişmanım" şeklinde ifade verdi. Olay sırasında araçta bulunan diğer 3 kişinin ise bilgi veren olarak ifadesine başvuruldu.

52 suçtan kaydı var

Öte yandan İbrahim A.'nın taksirle öldürme, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, otodan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, tehdit, gasp, mala zarar verme, evden hırsızlık gibi suçlardan 52 adet kaydının olduğu da belirtildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, olay esnasında alkollü olması, geçmişte benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olması ve görevli polis memurlarının ikazlarına uymayarak ısrarcı davranmış olması nedeniyle İbrahim A.'nın 'görevi yaptırmama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Patlak lastikle polisten kaçan 52 kayıtlı suçu olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Kaynak: İHA

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