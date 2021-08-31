Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Beyoğlu'nda hızla akan trafikte bir motosikletin arkasında tutunan iki gencin tehlikeli yolculuğu görenlere pes dedirtti.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda hızla akan trafikte bir motosikletin arkasında tutunan iki gencin tehlikeli yolculuğu görenlere pes dedirtti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda dün öğlen saatlerinde gerçekleşen olayda patenli iki genç, etraflarındaki araçlara aldırmadan bir motosikletin arkasına tutunarak ilerledi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan paten kayan gençlerin yolculuğu görenlere pes dedirtti. Bir anlık dikkatsizliğin faciaya neden olabileceği o anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sema Demir