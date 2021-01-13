Patenli genç, otobüs şoförünün geldiğini görünce kaçtı

ANTALYA'da bir halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, kendisini fark edip müdahale etmek isteyen şoförü görünce pateni bırakıp kaçtı.

ANTALYA'da bir halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, kendisini fark edip müdahale etmek isteyen şoförü görünce pateni bırakıp kaçtı. O anlar cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

Potenli gençler, araçlara tutunup hem kendi canlarını tehlikeye atıyor, hem de trafiği tehlikeye düşürüyor. Antalya'da bir genç, akan trafikte KL08 hattında çalışan otobüsün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, durağa geldiğinde müdahale etmek için aracından indi. Patenli genç şoförün geldiğini görüp, pateni kullanmak yerine koşarak kaçtı.Patenli gencin kaçma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, o anlar izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK