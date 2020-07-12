Patara Antik Kenti Kazı Evi'nin sevimli konukları
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Patara Antik Kenti Kazı Evi'nin sevimli konukları

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti Kazı Evi'nin çatısının altına yuva yapan kırlangıçlar ve sevimli dört yavrusu kazı ekibi tarafından dikkatle izleniyor.

Patara Antik Kenti Kazı Evi'nin sevimli konukları
12.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:30

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti Kazı Evi'nin çatısının altına yuva yapan kırlangıçlar ve sevimli dört yavrusu kazı ekibi tarafından dikkatle izleniyor.

Anne ve baba kırlangıçlar, Patara Antik Kenti Kazı Evi'nin çatısının saçak altına günlerce süren çalışma sonrası yuva yaptı. Ardından anne kırlangıç, kuluçkaya yattı. Kuluçka sonrası, dört yavru dünyaya geldi. Yavrular bugünlerde anne kırlangıç tarafından beslenerek uçuşa hazırlanıyor.Kırlangıçların yuva yapması, yumurta bırakması, kuluçka dönemi, yavruların çıkışı, Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibi tarafından ilgiyle izleniyor. Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Yuva yapmayla başlayan bu mucizenin her aşamasına tanık olmak, tüm kazı ekibi için inanılmaz bir olaydı. Bu yavrular yaklaşık 16- 18 gün arasında yumurtadan çıktı. Artık son derslerini alıyorlar anne ve baba kırlangıçtan. Yaklaşık 20 gündür yuvadalar. Birkaç gün içinde özgürlüğe kanat açacaklar. Kırlangıçların bizim kazı evimizin saçağının altına yuva yapması, korunma içgüdüsüyle buraya sığınması bizim için ayrı bir güzellik oldu. Bundan sonraki kuluçka dönemini dört gözle bekleyeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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