Pasinler'de trafik kazası: 2 yaralı Erzurum'un Pasinler ilçesi Yiğittaşı mahalle mevkinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Yiğittaşı mahalle mevkinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saat 9 sularında Pasinler istikametinde Erzurum istikametinde seyir halinde olan Harun Demir yönetimindeki 07 CSA 35 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Harun Demir ve Necmettin Demir hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili Jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA