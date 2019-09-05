Pasinler Belediyesi'nden eğitime büyük destek

05.09.2019 15:21

Pasinler Belediyesi, Erzurum'da eğitim gören öğrencilerin ulaşım giderlerinin belediye tarafından karşılayacak.



Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler'de ikamet eden ve Erzurum merkezde öğrenim gören öğrencilere müjde verdi. Belediye olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirten Dölekli, "İlçemizde ikamet edip öğrenimlerini Erzurum'da devam ettiren orta okul, lise, üniversite ve dershane öğrencilerimizin ulaşım masraflarını karşılıyoruz. Verilen hizmet ikamet yeri ilçe merkezi-köy ayırt etmeksizin ikametgahı Pasinler olan ve eğitim amacıyla düzenli olarak Erzurum'a giden tüm öğrenci kardeşlerimizi kapsamaktadır . Bu öğrencilerimiz öğrenci belgelerini belediyemize getirerek ücretsiz pasolarını alabilecekler" dedi.



Dölekli, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerini daha iyi şartlarda tamamlamaları için her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya çaba göstereceklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA