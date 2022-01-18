Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı - Haberler
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Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzurum'da Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı.

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı 2 bin 500 metrekare alana kuruldu. 750 hayvan kapasiteli bu barınakta hayvanlar, bakımı, kısırlaştırılması ve tedavileri yapılarak tekrar doğal ortamlarına bırakılacak. Açılışa ilçe belediye başkanları, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Köprüköy Kaymakamı Fatih Uzun katıldı. - ERZURUM

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı

Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Erzurum, Yerel, Haber

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