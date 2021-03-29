Paşa'nın masal perisi
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Paşa'nın masal perisi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Paşa'nın masal perisi

"Gül Güzeli" (Masal Perisi), "Gönül", "Kıyamam Sana" gibi hit şarkılarının yanı sıra hayvanseverliğiyle bilinen Leman Sam, önceki gün Cihangir'de sokak kedisi Paşa ile objektife yansıdı.

"Gül Güzeli" (Masal Perisi), "Gönül", "Kıyamam Sana" gibi hit şarkılarının yanı sıra hayvanseverliğiyle bilinen Leman Sam, önceki gün Cihangir'de sokak kedisi Paşa ile objektife yansıdı. Dikkatsiz bir sürücünün yol açtığı kazada ayağı kırılan kedinin tedavisiyle 10 gündür ilgilendiğini söyleyen sanatçı, "Nasıl olduğunu kontrol etmeye çıktım. Sokak hayvanlarının iyi olduğunu görmek beni mutlu ediyor" dedi. Sam, objektiflere birlikte poz verdiği kediyi öpücük yağmuruna tuttu.

ŞAŞAALI YAŞAYAN BİRİ DEĞİLİM

Leman Sam, çevresindeki tüm hasta kedileri tedavi ettirmeye çalıştığını açıkladı: "Sağlık giderleri ciddi rakamlar tutuyor ama çoğunu ben karşılıyorum. Öyle şaşaalı yaşayan biri değilim zaten. Özel zevkim için harcamam yok. Onun yerine bu canlara elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Çoğunu kısırlaştırıp ameliyat ettiriyorum, gıda ihtiyaçlarını karşılıyorum. Başkalarına da örnek olursam ne mutlu bana."

Kaynak: Hürriyet

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