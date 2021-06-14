Partnerinin fotoğraflarını çekti
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Partnerinin fotoğraflarını çekti

Partnerinin fotoğraflarını çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Cam Tavanlar'ın başrol oyuncularından Kubilay Aka, fotoğraf makinesini ele geçirerek setin keyifli anlarını ölümsüzleştirdi. Aka, partneri Bensu Soral'ın fotoğraflarını çekti. İşte o kareler...

Show TV'nin "yaz dizisi" kavramına ezber bozduran, Ojo Pictures imzalı yapımı 'Cam Tavanlar' seti, geçtiğimiz günlerde keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Çekimler için Kocaeli'nde soluğu alan ekip, dizinin başrol oyuncularından Kubilay Aka'nın fotoğraf makinesini alıp başta Bensu Soral olmak üzere herkesi fotoğraflamaya başlaması, sette eğlenceli anlar yaşattı.

EĞLENCELİ DAKİKALAR YAŞANDI

Soral'ı, dizide kullanılan nostaljik bir otomobilin önünde ve yönetmen Fehmi Öztürk ile kamera arkası ekibiyle birlikte çeken Aka, uzun süre makineyi elinden bırakmadı. Sahne arasında yaşadıkları keyifli anlar ile hummalı hazırlığı çektiği kareleriyle ölümsüzleştiren başarılı oyuncunun, Soral ile birlikte fotoğraf makinesinden fotoğraflara baktığı eğlenceli dakikalar da set fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİNİ ELE ALIYOR

Kadın-erkek arasındaki fırsat eşitsizliğini şeffaf ve gerçekçi bir dille anlatan, arka fonuna ise bir restoranın görünmeyen zorlu ve renkli dünyasında yaşananları yerleştiren 'CamTavanlar', seyirciye güçlü bir aşk hikayesi de sunuyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği, Leyla'nın (Bensu Soral) mücadelesine ekran başındakilerin ortak olduğu, Cem (Kubilay Aka) ile aralarında ise yaşanacakların büyük merakla beklendiği dizinin yeni bölümü 16 Haziran Çarşamba akşamı saat 20: 00'da Show TV'de.

Partnerinin fotoğraflarını çekti
Partnerinin fotoğraflarını çekti

Kaynak: Snob Magazin

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