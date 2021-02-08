Partileşme çalışması süren "Memleket Hareketi" yaza kadar 60 ilde örgütlenecek

CHP'den istifa eden Muharrem İnce, kuracakları partinin yaz ortasına kadar 60 ilde örgütleneceğini bildirdi.

İnce, Yaşamkent'teki çalışma ofisinin önünde basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi kürsüde bulunan mikrofonların üzerine kolonya sıkan İnce, "Temiz siyaset, temiz medya." dedi.

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara değinen İnce, öğrencilerin, "Rektör istifa etsin. Biz atanmış değil, seçilmiş rektör istiyoruz" ifadesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı'na da istifa etmelidir' diyecekler." sözünü anımsattı.

Buna muhalefetin hiçbir şey söylemediğini belirten İnce, "Milyonlarca yüreği yeten insan var bu toplumda. Ben onların bir sözcüsü olarak diyorum ki, evet sayın Cumhurbaşkanı bence sen de istifa etmelisin." dedi.

Muhalefetin özgüven eksikliği olduğunu iddia eden İnce, "Meydan okuyamıyor. Çünkü bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan çok memnun. Toplumu kamplaştırmışlar. Karpuz gibi bölmüşler. Birisi bir kampta, birisi bir kampta. Herkes yerinden memnun. Ama biz memnun değiliz." diye konuştu.

İnce insanların önüne üçüncü bir yol sunduklarını söyledi.

"Neden istifa etmeli"

"Sayın Erdoğan neden istifa etmeli?" diye soran İnce, 24 Haziran 2018 seçimlerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Seçime giderken dolar 4,68'di. Bugün dolar 7 lira. Hatta 8,5 lirayı gördü. Damat istifa edince yüzde 20 dolar düştü. Erdoğan da istifa etse bir 20 de orada düşer. 'Faizi yok edeceğim.' dedi. Faizler bugün 17,25'te. Hatta yüzde 24'ü gördü. Oysa bugün dünyada faiz sıfır, hatta eksi. Demek ki faizle de mücadele edememiş. Temmuz 2018'de çalışan sayısı 29 milyon 265 bin, bugün 27 milyon 447 bin. 2 milyon azalmış. Bu doğruları söylemeyen TÜİK'e göre böyle. TÜİK bile ancak bu kadar saklayabiliyor, yalan söyleyebiliyor."

İşsizlik rakamları ve Merkez Bankası rezervlerine değinen İnce, "Erdoğan'a soruyorum; 130 milyar dolar dövizi ne yaptın? Kime sattın? Bunu neden açıklamıyorsun? İşte bu gerekçelerle istifa etmelisin diyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin büyük sorunlarının köhnemiş yöntemlerle çözülemeyeceğini belirten İnce, Türkiye'ye bir fırsat, çıkış yolu ve seçenek olacaklarını kaydetti.

Muhalefete eleştiri

Muhalefeti de eleştiren İnce şöyle devam etti:

"Parti içi demokrasiyi yok edip, ülkeye demokrasi vadedersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar bütün toplumu kucaklayamaz. Atatürk'ün isminin ve izinin silindiği AKP iktidarında 'Atatürk' diyemeyen CHP'li yöneticilerin de olması içimizi kan ağlatmaktadır. Öz güveni, iddiası olmayan, gücüne ve potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. 18 yıldır ülkeyi yöneten, ülkeyi bir uçurumun kenarına getiren Erdoğan'ın 'Yürekleri yetse beni de istifaya davet ederler.' sözüne, yürekleri yetmediği, diyemedikleri için bu muhalefet de istifa etmelidir. Hem 'erken seçim' deyip hem de yüreklice 'İstifa et.' diyemiyorsan o koltukta neden oturuyorsun? Birbirine benziyor bunlar. Biri çıkıyor 'Yerli ve milli muhalefeti de biz kuracağız.' diyor. Sen kimsin de muhalefet kuruyorsun, diktatör müsün? Öbürü de çıkıyor, 'Saraydan para alanlar var'. Kim alıyor saraydan para? Kim olduğunu söylemiyor. Birbirlerini koruyorlar. El altından görüşme budur işte. İkisi de birbirinden beter. Biri merkezde iktidar, biri belediyelerde iktidar. Biri muhalefet filan değil, o da iktidar. Mutlu bir azınlık var Türkiye'de. Bu iktidardan da bu muhalefetten de bu ülkeye hayır gelmez."

"Ortada bir tabela vardır sadece"

Gelinen noktada Atatürk'ün kurduğu CHP'nin değer, kök ve ilkelerinden uzaklaştığını savunan İnce, CHP'nin ideolojik savrulmalar yaşadığını, partinin yöneticileriyle seçmeni, tabanı, üyeleri arasında derin bir uçurum oluştuğunu iddia etti.

İnce, partinin kurucu değerlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade ederek, "Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, 'Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti' diyenlerle kol kola girmiştir. Ortada ilke, değer, duruş, liyakat, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece." diye konuştu.

"Bölme yok"

İnce, bir gazetecinin, "Muhalefeti bölmek olarak yorumlanan ayrılık, yeni bir parti kurma kararınız iktidara bir şekilde hizmet etmiyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Asla. Bunu diyenler önümüzdeki günlerde performansımızı görünce utanacaklar. Biz sandığa milleti tıpış tıpış getirmeyeceğiz, koşa koşa getireceğiz. Bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla işimiz olamayacak tek bir yer var, o da Cumhur İttifakı'dır. Bu kadar basit. CHP'ye oy veren insanların yarısı 'Allah kahretsin başka şans yok.' deyip oy veriyor. Bunu bildikleri için 'Bak muhalefeti bölüyor'. Yalan söylüyorsun, bölme yok. Bölme parlamenter sistemde. Bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilen herkes bunu bilir. İnsanları korkutarak tutmaya çalışıyorlar. Bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım. Oraya gitmediğimize göre ne bölmesiymiş bu?"

İnsanlara seçenek sunduklarını yineleyen İnce, "Türkiye'yi bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtaracağız." ifadesini kullandı.

"Kuracağınız partinin HDP'ye bakış açısı nasıl olacak?" sorusu üzerine İnce, 83 milyonu kucaklayan bir parti olacaklarını belirterek, "Kiminle, hangi siyasi partiyle görüşürsek hepsine eşit mesafede davranacağız. Basın toplantısı yaparken biriyle yapıp öbürüyle kaçmayacağız. ya yapmayacağız, görüşmeyeceğiz, görüşürsek de milletin önünde olacak her şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Harekette yer alan emekli SAT komandosu Ali Türkşen'in partide yer almayacağı" yönünde iddialar bulunduğunun belirtilmesi üzerine İnce, "Bunu nereden uydurdunuz bilmiyorum. Dün akşam zoom üzerinden 1,5 saat falan sohbet ettim. Logomuzu tartıştık." dedi.

İnce cumhurbaşkanlığı seçimi için 2,5 yıllık bir süre olduğunu anımsatılarak, "Bu kadar kısa sürede daha kurulmamış bir partiyle yüzde 50+1 hedefi ne kadar gerçekçi?" sorusuna, "Çok gerçekçidir. Türkiye tarihine ve dünyaya baktığınızda bu mümkündür. 3 ay içinde olmayacak her seçimde bu mümkündür. Bunu başaracağız, bunu göreceksiniz. Birlikte siyaset yapacağım arkadaşlarım da ellerini taşın altına soktular. Büyük çoğunluğu daha önce siyaset yapmamış. Tecrübeli arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde en az 60 ilde örgütleneceğiz. Bu yaz ortasında 60 ilde örgütleniriz." yanıtını verdi.

"Bölüyor diyenler korkuyorlar tahtları, koltukları sallanacak diye"

"Erdoğan karşısındaki adayın yüzde 50+1 alabilmesi için muhalefetin sizin dışınızda hiç aday göstermemesi gerekiyor" ifadesi üzerine İnce, şunları kaydetti:

"Yine bir matematik sorunu var. Tek adayla yarışmak katılımı düşürür. Birinci turda herkes adayını çıkarmalıdır, yarışmalıdır. Milletin huzurunda söz veriyorum. Eğer CHP'nin, İYİ Parti'nin adayı, Erdoğan karşısındaki herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda onu destekleriz. 'Bölüyor' diyenler korkuyorlar tahtları, koltukları sallanacak diye. Bölme yok, gel yarışalım hep birlikte. Hazine parası, binalar senin olsun. İkinci tura Erdoğan karşısında sen kalırsan, seni de destekleyeceğiz. Bu kadar basit.

Siyasete 'Dostlarla iktidar olacağım' diye başlanmaz. Tek başıma 50+1 alacağım. Parti bunun için kurulur, böyle yola çıkar. Ama seçime yakın görürsün, külahını koyarsın, düşünürsün ve bakarsın ki olmuyor o zaman ittifak kurarsın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık